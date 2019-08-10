الامارات | بايرن ميونيخ يسحق فريق روتاش 23-صفر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، فوزاً ساحقاً بنتيجة 23-صفر على فريق الهواة روتاش إيغرن في مباراة ودية، تحضيراً للموسم الجديد من «البوندسليغا»، شهدت مشاركة أولى للاعبه الفرنسي لوكاس هرنانديز.
وجدد بايرن الفوز الساحق، الذي حققه على الفريق، قبل نحو عام 20-2.
وأتت النتيجة الجديدة للعملاق البافاري بفضل 22 هدفاً للاعبيه توزعت بين الفرنسي كورنتان توليسو (4)، و«هاتريك» لكلٍّ من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألمانيين توماس مولر وليون غوريتسكا والغاني كواسي أوكييري فريدت، وهدفين للبرتغالي ريناتو سانشيز، وهدف لكل من سيرج غنابري وليون دياكو والنيوزيلندي ساربيت سينغ وألكسندر نورمبرغر.
وكأن بايرن كان يحتاج للدعم، فجاءه هدف من لارس ديتريخ خطأ في مرمى فريقه، بحسب ما أورد البافاري عبر موقعه الإلكتروني.
وشهدت المباراة خوض الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز مباراته الأولى بقميص النادي البافاري، الذي سيدافع عن ألوانه في موسم 2019-2020، بعد انتقاله إلى صفوفه من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قياسية لنادٍ في ألمانيا، بلغت قيمتها 80 مليون يورو.
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