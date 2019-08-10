شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل عقد محمود علاء و يضعه ضمن الفئة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى الزمالك، على تعديل عقد مدافع الفريق محمود علاء ، وضمه للفئة الأولى فى العقود بعد رفض رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب تلقيه عددا من العروض الخارجية.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع محمود علاء خلال الفترة المقبلة وذلك لتعديل عقده وتمديده بعد الاستقرار على تعديل عقود عددا من نجوم الفريق مثل طارق حامد وعبد الله جمعة وأيضا محمود علاء وجنش.

وكان محمود علاء قد تصدر قائمة هدافى الزمالك فى الموسم المنقضى وتألق فى قيادة خط دفاع الأبيض وساهم فى تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية مع زملائه ما أدى إلى انضمامه لصفوف المنتخب الوطنى.