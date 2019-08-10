شكرا لقرائتكم الأهلى السعودى يفاوض على معلول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف نادى الأهلى السعودى من مفاوضاته من أجل التعاقد مع التونسى علي معلول ظهير أيسر النادى الأهلى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الأداء المتواضع الذي ظهر عليه حسين عبد الغني مع الاهلي السعودي أمام مواطنه الهلال الثلاثاء الماضي في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما بملعب "الجوهرة"، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اسيا، والتي إنتهت بفوز الهلال بنتيجة 4 – 2، دفع إدارة الاهلي للدخول في مفاوضات جديدة مع القلعة الحمراء لضم علي معلول.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاهلي السعودي قدمت عرضاً جديداً لضم علي معلول حيث طالبت إدارة الاهلي المصري بحسم موقفها من العرض خلال الـ 72 ساعة القادمة.

ولم تكشف الصحيفة ذائعة الصيت في السعودية عن قيمة العرض الجديد من جانب إدارة أهلي جدة، مشيرة إلى أن الصربي برانكو المدير الفني للنادي الاهلي طالب الإدارة بضم لاعب أجنبي خلال الفترة القادمة.