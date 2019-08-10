شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان : تفوقت على المدربين الأجانب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق الزمالك و بتروجيت السابق ، أنه تفوق علي المدربين الاجانب التى تم الاستعانة بيهم خلال الفترة الماضية في القلعة البيضاء.

وأضاف مؤمن سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أنه يوجد مدربين متربصين فى الزمالك ولوقوع الجهاز الفنى وأبتعاده عن القلعة البيضاء، مؤكداً أن محمد صلاح نجم الزمالك السابق من أكثر الشخصيات التى قاموا بمساعدته فى التدريب .

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وأشار مؤمن سليمان أن صن داونز كان الاحق بالفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 علي حساب الزمالك ، بعد الاداء الجيد الذى يقدموه خلال البطولة موضحاً ، انه كان متخوفاً علي الاهلى عند مواجهته للفريق الجنوب الأفريقي بسبب تمكنهم من التحكم فى أحداث اللقاء .

وكان الزمالك قد خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 تحت قيادة مؤمن سليمان، بعد الخسارة أمام صن داونز في الذهاب بثلاثية نظيفة، والفوز بهدف نظيف في العودة.