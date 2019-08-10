شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان : تفوقت على المدربين الأجانب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مؤمن سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أنه يوجد مدربين متربصين فى الزمالك ولوقوع الجهاز الفنى وأبتعاده عن القلعة البيضاء، مؤكداً أن محمد صلاح نجم الزمالك السابق من أكثر الشخصيات التى قاموا بمساعدته فى التدريب .
وأشار مؤمن سليمان أن صن داونز كان الاحق بالفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 علي حساب الزمالك ، بعد الاداء الجيد الذى يقدموه خلال البطولة موضحاً ، انه كان متخوفاً علي الاهلى عند مواجهته للفريق الجنوب الأفريقي بسبب تمكنهم من التحكم فى أحداث اللقاء .
وكان الزمالك قد خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 تحت قيادة مؤمن سليمان، بعد الخسارة أمام صن داونز في الذهاب بثلاثية نظيفة، والفوز بهدف نظيف في العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن سليمان : تفوقت على المدربين الأجانب فى الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.