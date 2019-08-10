شكرا لقرائتكم على ماهر يمنح لاعبى إنبى 3 أيام إجازة بسبب عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر على ماهر المدير الفنى لإنبى، منح لاعبى الفريق البترولى أجازة لمدة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك على مدار الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين حتى يتمكنوا من الاحتفال بالعيد مع أسرهم.

ويختتم إنبى معسكره المغلق غدا السبت فى الإسماعيلية بخوض مران وحيد فى المعسكر الذى انطلق منذ السبت الماضى، وذلك ضمن استعدادات الفريق البترولى للموسم الجديد.

وبذلك سوف يعود إنبى إلى تدريباته يوم الأربعاء المقبل، على ملعب النادى البترولى، فى فترة الإعداد الأخيرة لخوض منافسات الموسم القادم من بطولة الدورى الممتاز.