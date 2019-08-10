شكرا لقرائتكم تقارير مغربية تكشف تفاصيل انتقال كاسونجو للوداد البيضاوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل جديدة حول إنتقال المهاجم الكونغولي كاسونجو لصفوف الوداد البيضاوي المغربي قادماً من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة "المنتخب"، أن كاسونجو توصل لإتفاق مع سعيد الناصيري رئيس الوداد على أن تكون مشاركة اللاعب محدودة حتى لا يغالي الزمالك في ثمنه باعتبار أن قيمته التسويقية تزيد في تلك الحالة.

وأضافت الصحيفة أن نادي الوداد وضع بند في عقده المبرم مع نظيره الزمالك، يتمثل في إمكانية التعاقد مع المهاجم الكونغو كاسونجو نهائياً عقب إنتهاء فترة الاعارة مقابل 500 مليون سنتيم.

Advertisements

وقالت الصحيفة "هناك من يرى أن قيمة شراء كاسونجو مبالغ فيها، وفي الوقت ذاته هناك من أكد أن قيمة اللاعب حاليا في سوق الانتقالات تضاهي وتساوي ما اقترحه الوداد على الزمالك على ضم اللاعب نهائياً بهذا المبلغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الكونغولي لن يشارك كثيراً مع نادي الوداد البيضاوي المغربي هذا الموسم، لتجهيزه خاصة وأن اللاعب لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة بجانب طلبه عدم المشاركة كي لا يضغط الزمالك بقوة لارجاعه.