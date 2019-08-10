شكرا لقرائتكم وفد من هيئة الرياضة يزور "الملعب الظاهرة" في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زار وفد من الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على الملعب الظاهرة.
وعقد الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان. وأنشأ محمد حربان ملعبا يتسع لقرابة 10 آلاف متفرج منحوت في الجبال، وبطريقة لاقت إعجابا كبيرا.
وقال محمد حربان الحريصي، بأن بناء هذا الملعب تطلب ثلاث محاولات، تعود الأولى إلى عام 2003 قبل أن يتم الافتتاح في 2006، كما أوضح بأن فكرة المدرج والملعب أخذت من بيئة المنطقة.
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