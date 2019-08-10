شكرا لقرائتكم أرسنال يصدم الإنجليز وينفق 155 مليون جنيه إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسدل الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا يوم الخميس مسجلا نفسه كثاني أعلى صيف في سوق الانتقالات بتاريخ الكرة الإنجليزية بعد انتقالات صيف 2017.

ودفعت حدة التنافس بين أغلب أندية البريمرليغ و أهدافها المتباينة تدعيم صفوفها بصفقات بلغ مجموعها مليار و400 مليون باوند، متأخرة عن الرقم القياسي بـ20 مليون باوند فقط والمسجل قبل سنتين.

وشهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الإنجليزي إبرام صفقات انتقال بلغت قيمتها 170 مليون باوند فيما كسر 11 نادياً في الدوري الممتاز الرقم القياسي الخاص بصفقاتهم.

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وبعد انتشار أنباء إعلامية عن ميزانية 40 مليون باوند فقط ليخوض بها غمار السوق، خالف أرسنال التوقعات وكان أكثر الأندية إنفاقاً بـ155 مليون باوند، فيما حل مانشستر سيتي ثانياً بـ150مليون باوند، أما قطب المدينة الآخر مانشستر يونايتد فإنه صرف 145 مليون باوند لتعزيز فريق المدرب سولشاير.

وأنفق أستون فيلا العائد إلى دوري الأضواء 125 مليون باوند في ضم 12 لاعباً منهم المصري تريزيغيه، أما إيفرتون، فتجاوز هو الآخر حاجز 100 مليون بعد صرفه 110 ملايين باوند.

واكتفى ليفربول بقائمة الموسم الماضي وبصفقة وحيدة لم تصل مليوني باوند، فيما غابت الأرقام الكبيرة عن ميركاتو تشيلسي واقتصرت على تحويل عقود المعارين إلى تعاقد دائم بعد عقوبة فيفا بحرمانه من الصفقات الجديدة.