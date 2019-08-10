شكرا لقرائتكم الصاعد أستون فيلا.. خامس أندية إنجلترا تاريخياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد أستون فيلا من جديد إلى البريمرليغ، بعدما فاز في ملعب ويمبلي بالسابع والعشرين من مايو الماضي.

ومنحت المسابقة فرصة مشاركة خامس فريق متوج باللقب الأوروبي في منافساتها بعد غيابه منذ 2016، ولا يحمل تاريخ أستون فيلا لقبا قاريا فقط في عام 1982على حساب بايرن ميونخ، بل هو خامس أكثر أندية إنجلترا تتويجا بمختلف الألقاب في 20 مناسبة.

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ويعد أستون فيلا ثاني أكثر فرق إنجلترا خوضا لمنافسات المستوى الأول للبلاد بمسمى دوري الدرجة الأولى سابقا والدوري الممتاز منذ 1992، إذ لعب في 105 مواسم ومتأخرا فقط عن إيفرتون صاحب الـ116موسما، وهو ما يجعل مباراة الفريقين الحدث الأكثر تكرارا في المستوى الأول للدوري. وفي الموسم الحالي بدءا من لقائهما في الثالث والعشرين من أغسطس، سيزيد رقم مواجهاتهما.

وتعود آخر تتويجات أستون فيلا إلى كأس رابطة المحترفين في 1996 فيما لم يصل للمركز الأول في الدوري منذ 1981 ولم يرفع كأس إنجلترا منذ عام 1957.

وتحضيرات أستون فيلا شملت 5 وديات فاز بها جميعها، وتعد القيمة التسويقية لفريق المدرب دين سميث هي 157 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركيت.