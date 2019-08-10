شكرا لقرائتكم خبر عن دول مدرباً لأبويل القبرصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبويل بطل الدوري القبرصي لكرة القدم، تعيين لاعب خط الوسط الدولي السابق الألماني توماس دول مدرباً له، في أول مهمة لهذا الأخير؛ بعد تخليه عن تدريب هانوفر في نهاية الموسم المنصرم، وأكد أبويل أن دول (53 عاماً)، وقع عقداً لعامين حتى مايو/أيار 2021.
وأتت خطوة تعيين دول بعد ساعات من إقالة الإيطالي باولو تراميساني على خلفية خسارة الفريق على أرضه في العاصمة القبرصية نيقيوسيا أمام قره باخ الأذربيجاني 1-2 في ذهاب الدور الثالث التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر دول مدرباً لأبويل القبرصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.