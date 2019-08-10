دول مدرباً لأبويل القبرصي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبويل بطل الدوري القبرصي لكرة القدم، تعيين لاعب خط الوسط الدولي السابق الألماني توماس دول مدرباً له، في أول مهمة لهذا الأخير؛ بعد تخليه عن تدريب هانوفر في نهاية الموسم المنصرم، وأكد أبويل أن دول (53 عاماً)، وقع عقداً لعامين حتى مايو/‏أيار 2021.

وأتت خطوة تعيين دول بعد ساعات من إقالة الإيطالي باولو تراميساني على خلفية خسارة الفريق على أرضه في العاصمة القبرصية نيقيوسيا أمام قره باخ الأذربيجاني 1-2 في ذهاب الدور الثالث التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.