استقبال حافل لمنتخب الإمارات للسباحة بعد إنجازات البطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعثة منتخب السباحة عقب مشاركتها الناجحة في البطولة العربية للأعمار السنية بالمغرب، وكانت حصدت 7 ميداليات ملونة،

منها ثلاث ميداليات ذهبية للبطلة العربية الإماراتية الجديدة ليلى الخطيب، التي حققت إنجازاً تاريخياً يحدث لأول مرة في سباحة الإمارات، وكان في استقبال البعثة في دبي عمر عبد الرحمن آل علي، رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وحسن الرمسي مدير المراسم في الهيئة العامة، وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، وخليفة الكعبي المدير المالي في الاتحاد.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للأعمار السنية والفتيات، حققت إنجازاً يحدث لأول مرة، بالفوز بأول ميدالية ذهبية خارجية في منافسات الفتيات عن طريق البطلة العربية الجديدة ليلى الخطيب، التي حققت أربع ميداليات بمفردها، منها ثلاث ذهبيات وفضية واحدة، كما شاركت في إحراز ميدالية برونزية إضافية في سباق التتابع فتيات 800 متر حرة، بينما أحرز البطلان سالم غالب، وسعيد أحمد فرج، ميداليتين برونزيتين.

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وأشاد عمر عبد الرحمن مدير إدارة الأنشطة الرياضية بالأبطال الصغار والجيل الجديد للسباحة الإماراتية من الشباب والفتيات، مما يبشر بجيل جديد من اللاعبين قادرين على تمثيل الدولة خارجياً أفضل تمثيل، وخاصة في السباحة النسائية التي ستشكل طفرة للإمارات في هذه الرياضة الأولمبية المهمة، خاصة أن أرقام وخطة البطلة الجديدة الطموحة تدعو إلى الوقوف بجانبها ودعمها في كافة البطولات.

وأكد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد، أن خطة الاتحاد منذ أن تولى مجلس الإدارة، تعتمد بشكل كبير على الاهتمام بهؤلاء الصغار وتجهيزهم للمشاركات الخارجية، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في بطولتي الخليج وآسيا للناشئين، الفترة القادمة، للبحث عن إنجازات جديدة للسباحة الإماراتية.

وأشادت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية، عضوة الوفد الرسمي المشارك في البطولة، بمدى التزام وجدية لاعبي ولاعبات المنتخب في البطولة، وتمنت أن يكون هذا الجيل قادراً على رفع علم دولة الإمارات باستمرار في مختلف البطولات الخارجية، كما توجه خليفة الكعبي المدير المالي، بالشكر إلى أولياء أمور السباحين والسباحات على اهتمامهم بالأبطال الصغار، والحرص على تشجيعهم لتمثيل المنتخبات الوطنية أفضل تمثيل، مشيراً إلى أن هذا هو الهدف الرئيسي للاتحاد، وهو دعم المنتخبات السنية.