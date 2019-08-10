شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يعود إلى الدولة بعد ختام معسكر ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة الفريق الأول لنادي الظفرة، مساء أمس إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي، قادمة من ألمانيا المقر الذي أقام به تحضيراته استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد ختام تجاربه الودية أمس الأول بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام النصر. وسيحصل اللاعبون على راحة في أيام عطلة عيد الأضحى قبل أن ينتظم الظفرة في التدريبات بأبوظبي في إطار فترة التحضيرات الختامية قبل تدشين المنافسات المحلية.
يذكر أن الظفرة خاض 4 مباريات ودية في معسكره الذي انطلق في 20 يوليو الماضي، حيث تعادل مع عجمان وأوجسبورج الألماني بهدف لمثله، وفاز على إف سي بيرجسون الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع إف سي انتر ليزيج الألماني بدون أهداف. وكان الظفرة قد دشن تحضيراته للموسم الجديد بتجمع داخلي في مقر تدريباته بأبوظبي لمدة 10 أيام وشهدت إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية، قبل مغادرته إلى معسكر ألمانيا.
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