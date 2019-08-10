نجل مالك ليستر سيتي الراحل يتولى رئاسة النادي رسمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولى التايلاندي آيوات سريفادانا برابها، رئاسة نادي ليستر سيتي رسمياً، أمس الأول، خلفاً لوالده فيتشاي، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة في أكتوبر الماضي.

وأعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لليستر، أمس، أن آيوات، أصبح رئيساً للنادي رسمياً، بعدما كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أصبح يشغله الآن شقيقه أبيتشيت.

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وكان فيتشاي سريفادانا برابها الرئيس السابق للنادي، أحد خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة مروحية وقع خارج ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي، في أعقاب إحدى مباريات الفريق بالدوري الممتاز ضد ويستهام يونايتد في 27 أكتوبر الماضي.

وتعهد آيوات بالسير على نهج والده، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تحقيق رؤية بدأها هو وأبيه عندما بدأت رحلتهما مع ليستر سيتي قبل عقد من الزمان ونقل موقع ليستر سيتي عن آيوات قوله: إنه لشرف لي أن أصبح الرئيس القادم لهذا النادي العظيم، وأن أقود ليستر في الفصل التالي، مما كان بالفعل قصة غير عادية يبدو أن هناك الكثير في المستقبل.

وأضاف: «مع بداية الموسم الجديد ، فإن هناك إيجابية حقيقية بين مشجعينا وفي مجتمع كرة القدم حول ما يمكننا تحقيقه، لدينا فريق شاب مثير، ومدير فني بارز ومجموعة من الموظفين تعمل خلف الكواليس ». وكان ليستر، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015 - 2016 للمرة الأولى في تاريخه.