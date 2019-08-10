الظفرة يواجه سونيونج الإيراني اليوم في «آسيوية الصالات»

يتأهب فريق نادي الظفرة، لخوض مباراته الثانية في بطولة الأندية الآسيوية للصالات في السابعة من مساء اليوم- الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي- أمام فريق ماس سونيونج الإيراني.

ويلعب الفريق مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام كاظمة الكويتي بعد غد الاثنين. وكان الظفرة قد خسر المباراة الأولى أمام ناجويا اوشانز الياباني 4-2 ويلعب اليوم أمام بطل إيران، بحثاً عن التعويض والبقاء في صلب المنافسة ضمن الفرق الطامحة إلى التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الرابعة التي يتصدرها الفريق الإيراني بفارق الأهداف عن بطل اليابان بعد الفوز على كاظمة الكويتي 8-1 في الجولة الأولى.

حول تحضيرات الفريق للمباراة قال المدرب الوطني عبد الرؤوف عمر المرزوقي مساعد مدرب فريق نادي الظفرة: قبل كل شيء تعتبر مباراة اليوم صعبة جداً لأننا نواجه بطل النسخة الماضية وأكثر فريق حاصل على كأس البطولة، من سوء حظ فريق الظفرة أن القرعة أوقعته في مجموعة صعبة وبمواجهة أفضل وأقوى فريقين في آسيا في أول مباراتين بالدور الأول وهما الفريقان المرشحان لبلوغ المباراة النهائية كونهما أكثر فريقين في آسيا حققا كأس البطولة وتشير كل الترشيحات إلى أنهما سيتنافسان على اللقب.

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وأكد المدرب عبد الرؤوف المرزوقي عدم مشاركة اللاعب محمد عبدالله فدعق في مباراة اليوم بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى وقال إن الفريق اليوم سيفقد واحداً من أهم أعمدته الأساسية، لكنه جدد الثقة في بقية اللاعبين وقال إنهم سيكونون في الموعد وقال: فدعق من أهم اللاعبين الذين يشكلون منظومة الفريق، فقده خسارة للفريق في ظل تألقه في الفترة الحالية، لكن تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غيابه، أتمنى له عاجل الشفاء حتى يلحق بالمشاركة في المباراة الثالثة أمام كاظمة الكويتي، ما زلنا في انتظار التقارير الطبية الخاصة بحجم إصابة اللاعب.

وعن مباراة اليوم قال المرزوقي: لا مستحيل في كرة القدم وحظوظنا مازالت قائمة في المنافسة في خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني وسنتمسك بالأمل لآخر لحظة، نتمنى أن نوفق في الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية أمام الفريق الإيراني.

وأضاف: نحن في الجهاز الفني ركزنا على معالجة كل السلبيات التي صاحبت أداء الفريق في المباراة الأولى التي شهدت تألق الفريق كمجموعة متجانسة ومتناغمة، وكان الفريق مميزاً وسجل هدفين ملعوبين، لكن استقبلت شباكنا 4 أهداف من بينها 3 أهداف من ضربات ركنية، أعتقد أننا نجحنا ووفقنا في مجاراة بطل اليابان بصورة كبيرة وشكلنا عليه خطورة كبيرة في الشوط الأول وبفضل احترافية عناصره وخبرتهم الكبيرة نجحوا في تحويل التأخر إلى فوز، لاعبو الظفرة لم يقصروا وقدموا أفضل ما عندهم ونشكرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة الأولى، وهم يستطيعون تقديم الأفضل اليوم.

وأضاف: كما قلت من قبل القرعة لم تكن في جانبنا وأوقعتنا مع فرق قوية ومن أبطال آسيا، فرق محترفة بنسبة 100% ولكن فريقنا لا يخشى مواجهة أي فريق، ونحترم كل الفرق وأتمنى أن يوفق الفريق في تقديم مباراة كبيرة، وأن ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية اليوم.