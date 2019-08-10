لوكاكو: كونتي أفضل مدرب في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الجمعة، أنه انتقل إلى ناديه الجديد إنتر ميلان الإيطالي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، كي يلعب تحت إشراف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي يعتبره «أفضل مدرب في العالم».

وقال لوكاكو خلال مقابلة لإعلام النادي الإيطالي، الجمعة، بشأن كونتي «إنه أفضل مدرب في العالم، بإمكانه أن يطور أي لاعب ويجعله أفضل. ليس علينا سوى أن ننظر إلى مسيرته».

وتصدر انتقال لوكاكو (26 عاماً) عناوين الصحف الإيطالية بعدما وصل إلى إنتر الخميس، قادماً من فريق «الشياطين الحمر».

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وسيتحمل أفضل هداف في تاريخ المنتخب البلجيكي (48 هدفاً) عبء الهجوم مع ال «نيراتسوري»، حيث سيرتدي القميص رقم 9 الخاص بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المرشح للرحيل عن النادي، وستكون مهمته مساعدة إنتر على وضع حد لهيمنة يوفنتوس على لقب الدوري المحلي الذي أحرزه في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وأضاف المهاجم البلجيكي «كنت أحتاج إلى تحدٍ، حيث بإمكاني أن أساعد أحد الفرق لكتابة مستقبله. كل شيء هنا لي، لمساعدتي في بلوغ هذا الهدف، وآمل أن أتمكن من مساعدة زملائي بفضل عملي وانغماسي الكلي في اللعب».

وأكد إنتر رسمياً تعاقده مع لوكاكو الخميس بعد أسابيع من التكهنات حول وجهته.