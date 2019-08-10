إيقاف حارس مرمى 10 مباريات بسبب تصرف عنصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أنه عاقب قسطنطين مخنوفيسكي حارس مرمى اف.كيه فنتسبيلس اللاتفي بالإيقاف لعشر مباريات أوروبية بسبب تصرف عنصري خلال مباراة الفريق أمام جزيرا يونايتد من مالطا في الدوري الأوروبي.

وتعرض الأوكراني مخنوفيسكي للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة الفريقين في إياب الدور الثاني للتصفيات، كما تم طرد امادو سامبا، ببطاقة حمراء بعدها مباشرة.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم إيقاف سامبا لمباراتين بسبب إهانته لآخرين خلال المباراة دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وانتهت المباراة، التي اقيمت في الأول من أغسطس الجاري، بالتعادل 2-2 .

كما أمر الاتحاد الأوروبي للعبة فريق دينامو تفليس الجورجي باللعب مباراته الأوروبية المقبلة على أرضه، بدون جمهور بسبب سلوك عنصري . وتم تغريم النادي أيضا مبلغ 50 ألف يورو (56065 دولاراً).