الكردي يحرز برونزية بطولة آسيا للأشبال الواعدين للملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز خالد الكردي لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة بالميدالية البرونزية لوزن 52 كجم في بطولة آسيا للأشبال الواعدين تحت 14 سنة التي اختتمت أمس في الكويت بصالة النادي العربي، وشارك فيها لاعبون من 23 دولة.

وهنأ أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي اللاعب بهذا الإنجاز الأول من نوعه للإمارات على المستوى الآسيوي علما أن آسيا تضم 8 منتخبات من أفضل عشرة منتخبات مصنفة في العالم.

وأكد العتيبة أن اللاعب خالد الكردي من المواهب الصاعدة التي تم اكتشافها أخيرا في البطولات المحلية، وأنه مشروع بطل مميز للمستقبل، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه البطولة لأول مرة في آسيا هو الكشف عن المواهب في سن مبكرة، وتنبيه المسؤولين عنها لرعايتهم، وأن تلك البطولة هي أول مبادرة مستحدثة من نوعها في الحقبة الإماراتية التي تتولي فيها رئاسة الاتحاد القاري.

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وأكد راشد المطروشي رئيس بعثة منتخبنا التي ضمت 4 لاعبين بالإضافة إلى المدرب محمد مصبح الشبلي ومساعده عادل العشري أن الإنجاز الذي حققه خالد الكردي أسعد الجميع، وأنه دليل على أن لعبة الملاكمة الإماراتية دخلت مرحلة جديدة من التميز وعليها أن تستمر بقوة نحو الأمام.

وقال الشبلي: الجيل الصاعد في ملاكمة الإمارات أثبت أنه يستحق الرعاية من خلال المشاركة الإيجابية في هذه البطولة، وأن الاتحاد يركز في المرحلة المقبلة على الكشف عن المواهب ورعايتها وتوسيع قاعدة الممارسة لرياضة الملاكمة وتوفير كل الدعم للمستحقين من خلال مشروع البطل الأوليمبي الذي يهتم بالأبطال ويدعم معسكراتهم.

شارك في البطولة واستفاد منها أيضا حكمنا الدولي الصاعد باسل المشجري.

وعلى هامش البطولة زار أنس العتيبة مقر الهيئة العامة للرياضة في الكويت وهنأ الدكتور صقر الملا على عودة النشاط الرياضي لدولة الكويت الشقيقة بعد رفع الإيقاف الدولي عنها من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، كما التقى العتيبة خالد علي الغانم رئيس نادي الكويت الكويتي، وهنأهم جميعا على النجاح الكبير الذي حققته البطولة، وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الكويت للخروج بالحدث في أفضل صورة.