شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 10/08/2019
خلوا رواتبهم على صوب وفكروا معانا في الزوايا
بعض الزوايا كلها عيوب ما ادري عطايا او مزايا
ما يندرا عن حال لجيوب والا نسميها (هدايا)؟!
حسان العبيدلي
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