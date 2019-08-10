المجري ليكو يتوج بلقب مباراة التحدي في مهرجان أبوظبي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج حسين عبدالله الخوري رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرافقه سهيل عبد الرحيم العوضي مدير المهرجان وسعيد أحمد الخوري رئيس لجنة الحكام أبطال مباراة تحدي أبوظبي للشطرنج في نسختها الأولى والتي أضيفت لفعاليات المهرجان وفاز بها بطل العالم السابق المجري بيتر ليكو على اللاعب الروسي الكسندر موروزيفتش أحد أفضل لاعبي العالم سابقاً.

وانقسمت البطولة لنوعين من اللعب: الشطرنج السريع ولعب المنافسان على لقب تحدي أبوظبي 6 مباريات وفي الشطرنج الخاطف 10 مباريات واستطاع ليكو الفوز بنتيجة اللقاءين في الشطرنج السريع 5 إلى 1 وأيضاً فاز ليكو بنتيجة لقاء الشطرنج السريع ست نقاط ونصف النقطة إلى ثلاث ونصف النقطة ليحسم اللقب بالمجموع العام.

وعبر ليكو بعد التتويج عن سعادته بالحصول على اللقب وعن تفاؤله باللعب في دولة الإمارات حيث سبق أن حصل عام 2001 على بطولة الجائزة الكبرى للشطرنج والتي أقيمت في مدينة دبي آنذاك بمشاركة أفضل 128 لاعباً على صعيد لعبة الشطرنج في العالم.

وهنأ موروزفيتش ليكو بالحصول على اللقب وقال إنه سعيد للتواجد بمدينة أبوظبي في مشاركته الأولى وأضاف أنه لعب بشكل جيد ولم يحالفه التوفيق في الجولات الأولى والتي كان لها الدور الأكبر في حسم اللقب.

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حضر التتويج سامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج عضو لجنة المدربين في الاتحاد الدولي للشطرنج، وأدار المباراة رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد الخوري.

وتواصلت الإثارة خلال الجولة السابعة من بطولة الأساتذة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بفندق سوفتيل الكورنيش أبوظبي وتعادل المتصدر الأستاذ الدولي الكبير الجورجي جوبافا بادور مع الأستاذ الدولي الكبير الصيني ني هوا، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير سوكو بارتوز مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي مورالي كارتيكيان، وعلى الطاولة الثالثة تعادل أندريه اسبينكو من روسيا مع يعقوبوف نودربيك، وفرض على باندريه اسبينكو التعادل على الرقعة الرابعة مع المصنف الرابع في البطولة برهم مقصودي، وعلى الطاولة الخامسة فاز اللاعب بارتل ماتوز من بولونيا على اللاعب الهندي فيبهاب سوري، وبنهاية الجولة السابعة يتصدر البطولة برصيد ست نقاط ونصف النقطة منفرداً وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه الجورجي جوبافا يليه ويأتي في المركز الثاني ستة لاعبين برصيد ست نقاط ونصف النقطة لكل منهم وهم بارتل ماتوز وسوكو بارتوز وكلاهما من بولونيا واللاعب ني هوا من الصين ومرالي كارتيكيان من الهند ويعقوبوف نودر بيك من أوزبكستان وميخائيل انتيبوف من روسيا.

ارتفعت حدة الإثارة في البطولة المفتوحة التي ضمت حوالي 150 مشاركا وشهدت جولتها السابعة تربع اللاعب الفلبيني فرياس جايم على الصدارة بعد نيله النقطة السابعة على التوالي بسجل خال من الخسارة أو التعادل وأقصى في الجولة السابعة اللاعب الهندي سارانايا, ويتعادل على المركز من الثاني إلى السابع ستة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم وهم الفلبيني ديماركوت، والإماراتي إبراهيم سلطان، وجيوسنا و سوميت جوفر من الهند، وإدوارد هاكوبيان من أرمينيا.

وعلى مستوى بطولة الناشئين مازالت الصدارة هندية حيث استمر لاعبو ولاعبات الهند أبطال العالم للفئات السنية والقادمون من الهند خصيصاً للمشاركة في تقديم مستوياتهم الرائعة وتحقيق الانتصارات ويأتي في صدارة البطولة أول خمسة مراكز من الهند الأول برانش إم برصيد سبع نقاط ونصف النقطة والثاني موهان كوشاجارا برصيد 7 نقاط والثالث سريهاري برصيد ست نقاط ونصف والرابع اريان فارشيني برصيد ست نقاط ونصف النقطة والخامس براناف برصيد ست نقاط ونصف النقطة ويأتي في المركز السادس اللاعب الاوزبكي سينداروف. وحسم الاستاذ الدولي الكبير الأذري المار ماجراموف لقب بطولة المخضرمين فوق 50 سنة بست نقاط من سبع جولات على الرغم من خسارته في الجولة الاولى في حين حل في المركز الثاني اللاعب الدولي الفلبيني داني بلاتزر برصيد خمس نقاط وجاء في المركز الثالث اللاعب أكرم طاشكامازييف من أوزبكستان، وفي المركز الرابع اللاعب الفلبيني اجتون فيديريكو.

وشارك في بطولة العائلات 15 عائلة وحلت عائلة باجراني في المركز الأول برصيد 12 نقطة وتتكون عائلة باجراني من الأب الجار وهو حاصل على لقب أستاذ دولي وابنه أولفي والحاصل على لقب أستاذ دولي كبير وحلت عائلة آكوبيان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط وتتكون عائلة آكوبيان من الأب فلاديمير آكوبيان أستاذ دولي كبير وابنه إدوارد لاعب دولي وجاءت عائلة فارشيني من الهند في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وتتكون عائلة فارشيني من الأب جوراف فارشيني لاعب دولي والابن اريان فارشيني أستاذ اتحاد دولي.