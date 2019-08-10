شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى لاعب في «البوندسليجا» جاهز لمباراته الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى لوكاس هيرنانديز، الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، أمله في تسجيل المشاركة الرسمية الأولى مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ، عبر المباراة المقررة بعد غد الاثنين في كأس ألمانيا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018: أعمل من أجل المشاركة الأولى وأتمنى تسجيل ظهوري الرسمي الأول في مباراة يوم الاثنين.

ويستهل بايرن ميونيخ، مشوار الدفاع عن لقب بطولة الكأس، الذي توج به في مايو الماضي، بمواجهة فريق الدرجة الرابعة إنرجي كوتبوس يوم الاثنين.

وكان هيرنانديز، قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة قيمتها 80 مليون يورو (90 مليون دولار).

وكان هيرنانديز (23 عاماً)، قد خضع لجراحة في الركبة في مارس الماضي، لكنه بات بصدد التعافي واستعادة اللياقة.

وقال هيرنانديز: «أشعر بحالة جيدة، وأقترب من أفضل حالاتي؛ حيث لا أعاني ألماً».

وأثنى حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن على هيرنانديز، قائلاً: إنه لاعب من الطراز الأول، ليس فقط من خلال عقليته وأسلوبه، وإنما هو لاعب قادر على قيادة فريق إنني سعيد للغاية بانضمامه للفريق».

وأعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم تمديد عقد مدافعه النمساوي الشاب شتيفان بوش حتى عام 2022، ويوجد بوش «22 عاماً» ضمن صفوف هوفنهايم منذ عام 2015 عندما انضم له قادماً من أدميرا فاكر مودلينج النمساوي.

وسجل بوش أول مشاركة له ضمن الفريق الأول لهوفنهايم في 2017، وقد استدعي إلى المنتخب النمساوي.

ويحل هوفنهايم ضيفاً على فورتسبورجر كيكرز اليوم في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، ويستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة اينتراخت فرانكفورت في 18 أغسطس الجاري.

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وأبرم نادي دينامو موسكو الروسي لكرة القدم، صفقة لضم المهاجم ماكسيميليان فيليب من بوروسيا دورتموند الألماني، لمدة أربعة أعوام.

ونقل دورتموند عن فيليب قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: كان أمراً هائلاً بالنسبة لي أن ألعب لفريق بوروسيا دورتموند. وانضم فيليب «25 عاماً» لدورتموند في عام 2017 قادماً من فرايبورج، لكنه لم يحظ بفرصة المشاركة بانتظام .

وسمح دورتموند برحيل فيليب، في الوقت الذي أنفق فيه النادي مبالغ كبيرة لتعزيز صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات.

وتجدر الإشارة إلى أن دينامو موسكو، حقق بداية متواضعة في الموسم الجديد من الدوري الروسي ويحتل مركزاً في منتصف جدول المسابقة بعد أربع مراحل.

ويخوض دينامو موسكو مباراته المقبلة بالدوري أمام حامل اللقب زينيت سان بطرسبرج غداً السبت،

وأعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم تمديد عقد حارس مرماه البديل أندرياس لوثه حتى عام 2022.

ويوجد لوثه «32 عاماً» ضمن صفوف الفريق منذ عام 2016 وسيتنافس مع فابيان جيفر وبنيامين لينيس على مهمة الحارس البديل خلف الحارس الأساسي توماس كوبك المنضم حديثاً للفريق.

ويحل أوجسبورج اليوم ضيفاً على فيرل في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، ويستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة بوروسيا دورتموند في 17 أغسطس.

هذا وأعلن نادي كولون الألماني إبقاء المدافع يوناس هيكتور قائداً للفريق في الموسم الجديد، الذي يشهد عودة كولون إلى دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) بعد غياب موسم واحد.

وأوضح النادي، أنه تقرر منح هيكتور «29 عاماً» شارة القيادة مجدداً بعد مناقشات مع أخيم بيرلورزر، المدير الفني الجديد للفريق المتوج في الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية.