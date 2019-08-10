غايبور: لست نادماً على مغادرة إنديبندينتي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، يوم أمس، تدريباته بمعسكره التحضيري الخارجي، الذي يقيمه حالياً في مدينة كابرون النمساوية، استعداداً للموسم الرياضي 20119-2020.

واشتمل المران، الذي أجراه الفريق الأصفر خلال الفترة الصباحية تحت إشراف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، العديد من الجمل التكتيكية؛ حيث قسم اللاعبين إلى أربع مجموعات في وسط الملعب، ارتدى اللاعبون من خلالها (البالونات الكبيرة) من أجل زيادة التركيز لديهم، خاصة في عملية الاستلام والتمرير بالشكل الأمثل، وتستمر التدريبات صباح ومساء اليوم قبل مواجهة فريق نادي أودينيزي الإيطالي مساء يوم غد في التجربة الودية الخامسة للفريق خلال معسكره الخارجي؛ حيث خاض الوصل 4 تجارب سابقة خسر في الأولى 1-3 أمام قيصري سبور التركي، بينما فاز بالتجربة الثانية على فريق أبولون لاريسا اليوناني بنتيجة 4 -2، وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل على نتيجة مباراته أمام فريق ألانيا سبور التركي، قبل أن يفوز الوصل في التجربة الرابعة على نادي «يو إس كي» أنيف النمساوي بهدفين نظيفين.

ويعمد الجهاز الفني على رفع مستوى اللياقة البدنية والنسق الفني لدى لاعبي الفريق الأصفر قبل عودة بعثة الإمبراطور إلى دبي يوم الخميس، وللاستعداد لمواجهة الهلال السوداني يوم 20 أغسطس على ملعب استاد زعبيل ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وقبل مواجهة فريق حتا ضمن الجولة الثانية في كأس الخليج العربي في ال 26 من الشهر الجاري على استاد حمدان بن راشد.

على خط آخر، كسر الإكوادوري فرناندو غايبور، لاعب الوصل المعار من نادي إنديبندينتي، الصمت بعد مغادرته النادي الأرجنتيني، مؤكداً أنه لن يكون مجرد بداية جديدة مع فريق المدرب سيباستيان بيكاسيس.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاماً انتقل إلى صفوف الإمبراطور بصفقة قدرت بنحو 700 ألف دولار، منها 500 ألف ستخصص لإنديبندينتي؛ وهي 70 % من الصفقة، بينما تصل ال200 ألف المتبقية إلى خزائن نادي إميلك الإكوادوري، الذي يمتلك حقوقاً في تسويق اللاعب.

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إضافة إلى ذلك، تضمن عقد الإعارة مع الوصل بند خيار شراء بقيمة 3.5 مليون دولار، وإذا قررت إدارة نادي الإمبراطور استخدامه، فسيحصل نادي إيمليك أيضاً على مليون و50 ألف دولار.

وكشف الإكوادوري، عن أسباب مغادرته نادي مدينة أفيلانيدا، وقال: «قيل لي في إنديبندينتي إن هناك لاعباً آخر سيكون أولوية في مكاني بالملعب، لذلك لا يمكنني المجازفة بالاستمرار دون اللعب، لذلك اتخذت قرار المجيء إلى نادي الوصل».

وأضاف اللاعب الذي حجز موقعه مبكراً في تشكيلة المدرب ريجيكامب: «آمل أن أحصل على الاستمرارية مرة أخرى، أنا لست نادماً على الرحيل من إنديبندينتي».

وتحدث لاعب الوصل عن أرييل هولان مدرب إنديبندينتي السابق: «جميعنا نتعلم ربما ارتكب هولان أخطاءه على مستوى كرة القدم، لكنني لست من يحكم عليه كل الناس لديهم فضائل وعيوب، لسوء الحظ، في الفترة الأخيرة لم يكن الأمر على ما يرام بالنسبة لنا وعندما لا تحدث النتائج نحن جميعاً ندخل ونحن مستاؤون».

وأضاف: «ولكن ستظل الفترة الأولى معهم واحدة من أجمل لحظات مسيرتي، أنا ممتن دائماً لإنديبندينتي، بفضل هذا النادي، تمكنت من إعالة أسرتي، وبلغ ذلك ذروته فيما يتعلق بعائد في المستقبل ولا يزال لدي عقد معهم، سنرى ما سيحدث».