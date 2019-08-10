القضاء يعتمد مباريات الجمعة ويرفض الاثنين في الدوري الإسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد القضاء الإسباني إقامة مباريات الدوري المحلي في كرة القدم أيام الجمعة، إلا أنه منع إقامتها أيام الاثنين في قرار يخفف مؤقتاً من حدة الإشكال الحاصل بين رابطة الدوري «لا ليجا» والاتحاد المحلي للعبة. وكما كان مقرراً، سينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 16 أغسطس/‏ آب الحالي بمباراة برشلونة حامل اللقب، ومضيفه الباسكي أتلتيك بلباو، بحسب القرار الصادر الجمعة عن المحكمة في مدريد.

وفي المقابل، يجب إعادة جدولة مباراتي الاثنين من الجولة الأولى بين مايوركا وإيبار من جهة، والجارين الأندلسيين ريال بيتيس وإشبيلية، من جهة أخرى.

ويخضع قرار المحكمة التي احتكم إليها من أجل أخذ القرار بشأن الأسس الموضوعية، لإمكانية الاستئناف.

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ووفقاً لبيان صادر عن محكمة العدل العليا في مدريد، فإنها «قدرت جزئياً طلب التدابير المؤقتة» المقدم من قبل رابطة الدوري «لا ليجا» التي يتعين عليها الآن أن تدفع وديعة قدرها 15 مليون يورو.

ونشب نزاع بين رابطة الدوري «لا ليجا» والاتحاد المحلي للعبة بسبب مباريات الجمعة والاثنين، وحقوق النقل التلفزيوني، ما اضطرهما لعرض القضية الأربعاء، على القضاء، وكان أمام القاضي خمسة أيام للتصديق من عدمه على روزنامة الدوري المقدمة من قبل الرابطة. والخلاف بين الرابطة التي تمثل الأندية المحترفة، والاتحاد الإسباني الذي يمثل كل الأندية، بما فيها أندية الهواة، هو على الجدول وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري، والمقدرة بملياري يورو بحسب الرابطة.

ووفقاً للرابطة، على الاتحاد الإسباني الموافقة على إقامة مباريات بعيداً عن نهاية عطلة نهاية الأسبوع مقابل 30 مليون يورو. وبالنسبة للهيئة الاحترافية، يمكن تفسير تغيير مواعيد المباريات على أنه انتهاك للعقود الموقعة أصلاً «مع عواقب غير متوقعة». ويجيب الاتحاد الإسباني على موقف «لا ليجا» بالقول إن الاتفاق السابق معها والذي يسمح بإقامة مباريات الدوري الجمعة والاثنين، قد انتهت صلاحيته في يونيو/‏ حزيران.