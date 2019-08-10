«الشارقة الرياضية» تسعد جمهورها في العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كعادتها في مختلف المناسبات تأخذ قناة الشارقة الرياضية جمهورها في جولة إعلامية ترصد من خلالها أبرز الأحداث الرياضية المحلية والعربية والدولية، التي تقام محلياً وإقليمياً وقارياً؛ حيث تتجهّز خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لمواكبة قمم كروية من العيار الثقيل في سياق التحضيرات الودية لانطلاق المواسم الكروية العالمية، كما ترافق نادي الوحدة في مشواره الآسيوي.

وتستهل القناة تغطيتها منذ اليوم الأول لعيد الأضحى بقمة نارية قطباها برشلونة ونابولي المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث سيصحب الإعلامي عبد الحميد الجسمي منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الجمهور لأجواء كروية وجماهيرية مميزة، وتستمر التغطية من خلال المواجهة المنتظرة التي تجمع ريال مدريد ونادي العاصمة الإيطالية روما في مواجهتهما الودية المنتظرة التي يستضيفها ملعب الأولمبيكو في 11 من أغسطس/‏آب الجاري.وبرامج الشارقة الرياضية مستمرة لثاني أيام العيد مع تغطية استثنائية أخرى وهذه المرة لممثل الوطن الوحيد فريق الوحدة الذي يخوض اختباراً مهماً في كأس الأندية الآسيوية برنامج ميركاتو ومع شبكة من المراسلين؛ حيث خصصت القناة حلقة كاملة لقمة العنابي والنصر السعودي من أرضية استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وأشار راشد العوبد، مدير قناة الشارقة إلى الحرص على مضاعفة الجهود والوقوف إلى جانب المشاهدين في مختلف المناسبات السنوية، ومشاركتهم محتويات إعلامية؛ تهدف إلى الارتقاء بذائقتهم ووضعهم في قلب الأحداث الرياضية التي تقام عربياً وإقليمياً وقاريّاً، إلى جانب حرصنا على تقديم محتويات إعلامية تتناسب وخصوصية عيد الأضحى المبارك الذي ندرك قيمته في نفوس جميع أبناء المجتمع.