أيووبي إلى إيفرتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر إيفرتون الرهان على جذب المهاجم العاجي لكريستال بالاس ولفريد زاها، رغم طلب الأخير الانتقال وغيابه عن تمارين فريقه.

وأكد مدرب كريستال بالاس روي هودجسون: زاها باقٍ، نحن مسرورون لذلك هو لاعب مهم في النادي، مشدداً في الوقت ذاته على تباين بين المهاجم الدولي والإدارة؛ لأنه كان يريد الرحيل.

بعدما فشل في ضم زاها، أعلن إيفرتون اختتام نشاطه في الانتقالات؛ بتعاقده مع النيجيري أليكس أيووبي قادماً من أرسنال في صفقة قدرت قيمتها ب28 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار).

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وأعلن النادي الشمالي عن الصفقة بعد نحو أربع ساعات من إقفال باب الانتقالات الصيفية، مؤكداً أن الدولي النيجيري البالغ من العمر 23 عاماً، وقع عقداً لخمسة أعوام.

انضم أيووبي إلى أرسنال عام 2015، وخاض معه 149 مباراة سجل فيها 15 هدفاً. وقال عنه مدرب إيفرتون البرتغالي ماركو سيلفا: لا يزال شاباً؛ لكنه يتمتع من الآن بخبرة على أعلى المستويات. وبات ابن ال23 عاماً، سابع لاعب يضمه إيفرتون بعد المهاجم الإيطالي مويز كين من يوفنتوس، ولاعبي الوسط البرتغالي أندريه غوميز (برشلونة) والعاجي-الفرنسي جان-فيليب غبامان (ماينتس) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي) والحارس الدنماركي يوناس لوسل (هادرسفيلد).

إلى ذلك، عاد أندي كارول إلى ناديه السابق نيوكاسل؛ بعد ثمانية أعوام ونصف العام من رحيله عنه، قادماً من وست هام، بينما تعاقد ليستر سيتي مع البلجيكي دينيس برايت من سمبدرويا الإيطالي.