«الشارقة الرياضي» يختتم برنامج «بوتكامب حياة القادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم أمس، بمقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برنامج «بوتكامب حياة القادة»، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي الذي استمر لمدة 9 أيام، بمشاركة حوالي 30 من المنتسبات للبرنامج الذي يستهدف اكتساب صفة القيادة، وتعزيز القدرات وإعداد المشاركين وتأهيلهم بما يتناسب مع أهمية هذا البرنامج، الذي يصب في إطار الحرص على تجهيز قيادات المستقبل في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال الرياضة، تعزيزاً لاهتمام الإمارة بهذا الجانب.

حضر الختام سعيد العاجل، مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، الأمين العام بالإنابة، وأكد أن البرنامج «بوتكامب حياة القادة» جاء تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والحرص على أهمية العمل لتكون للإمارة قيادات شابة على مستوى الرياضة وبقية المجالات، مما يعكس حرص سموه على تشجيع صناعة القيادات لمستقبل أكثر ازدهاراً للرياضة، وأهمية التركيز على فئة الشباب باعتبارهم نواة المستقبل.

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وأضاف: «البرنامج استمر على مدار 9 أيام بمشاركة 30 من المنتسبات، وركز على العديد من المفاهيم التي قام المدربون في البرنامج بتدريب المنتسبات عليها، مثل القدوة والتواصل الفعال والإنجاز والإرشاد وغيرها، لتشكل إفادة على المستوى الحياتي والمستوى المهني، وكيفية اكتساب صفات القادة والتأثير في الشخصية».

وقال العاجل إن البرنامج ركز أيضاً على تنوير المشاركين بمفاهيم ومهارات وعادات القادة في بيئة ملهمة ومحفزة، بما يعزز لديهم قيم المسؤولية والمبادرة في تنمية المجتمع، وكذلك بما يتوافق مع جودة الحياة لصنع قادة يافعين ذوي مسؤولية وثقة، بقدراتهم ومواهبهم الشخصية والقيادية، وتعريفهم بالفوائد التي يعكسها البرنامج الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي اهتماماً كبيراً، من منطلق الاهتمام بالقيادات الشبابية للمستقبل، حيث تعد برامج صناعة القادة من البرامج المهمة التي يحرص مجلس الشارقة الرياضي على تنفيذها وإتاحة الفرصة للمشاركة فيها، وعكس رؤية المجلس الاستراتيجية في هذا الجانب؛ حيث تتميز الإمارة بتنظيم مثل هذه البرامج للشباب والشابات، بما يعكس تركيز الإمارة على فئة الشباب.

وفي نهاية البرنامج قام سعيد العاجل بتسليم المشاركات الشهادات التقديرية، حيث تقدمن بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على إتاحة الفرصة للمشاركة في البرنامج الذي مثّل إضافة كبيرة لهن.