رونالدو يفضل إيكاردي على لوكاكو في هجوم يوفنتوس

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وجد الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي دعماً معنوياً هاماً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ، وهو ما قد يفتح الطريق لمزاملته في الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الوقت الذي كانت تركز فيه إدارة يوفنتوس جهودها على استقطاب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي (الذي انتقل لإنتر ميلان)، فإن رونالدو ابدى انحيازه للمهاجم الأرجنتيني مفضلا إياه عن النجم البلجيكي.

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وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو يفضل ان يجاوره إيكاردي لأنه قادر على الاندماج مع عناصر الفريق أكثر من لوكاكو ، خاصة ان المهاجم الأرجنتيني على دراية بأجواء الدوري الإيطالي لانه يلعب في البطولة منذ سنوات.

ويمتلك رونالدو وزناً و تأثيراً كبيرين على إدارة النادي والجهاز الفني في إقناعهما بالتعاقد مع لاعب محدد يرى فيه عنصراً إيجابياً وداعماً للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا .

ورغم العلاقة السيئة التي تربط نادي يوفنتوس بمواطنه نادي إنتر ميلان ، إلا ان وسائل الإعلام اشارت الى إمكانية إبرام صفقة بينهما خلال الصيف الجاري تقضي بإنتقال ايكاردي إلى يوفنتوس مقابل قدوم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى إنتر ميلان.