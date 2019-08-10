نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نوريتش سيتي في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 2019

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أولي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم من أكثر المباريات إثارة ومتعة في ظل رغبة الريدز في تحقيق الفوز في مستهل مشواره بالدوري، وخاصة بعدما خسر لقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة الموافق 9-8-2019 في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب انفيلد معقل الريدز ووسط جماهيره، وستكون مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بتعليق رؤوف خليف.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نوريتش سيتي