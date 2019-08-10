نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نوريتش سيتي في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 2019

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أولي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم من أكثر المباريات إثارة ومتعة في ظل رغبة الريدز في تحقيق الفوز في مستهل مشواره بالدوري، وخاصة بعدما خسر لقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة الموافق 9-8-2019 في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب انفيلد معقل الريدز ووسط جماهيره، وستكون مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بتعليق رؤوف خليف.
نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نوريتش سيتي
- بداية احداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي.
- لاعب نوريتش سيتي يسجل الهدف الأول في مرماه في الدقيقة 7 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي حتى الآن هي تقدم الريدز بهدف دون رد.
- الهدف الثاني للريدز عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 19 من المباراة.
- فان دايك يسجل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 28، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح ليفربول.
- وصلنا للدقيقة 40 من زمن المباراة، ومازالت نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد نوريتش هي تقدم الريدز بثلاثة أهداف دون رد.
- الهدف الرابع للريدز عن طريق أوريجي في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.
- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على نوريتش سيتي بأربعة أهداف نظيفة، وننتظر بداية الشوط الثاني.
- صافرة بداية أحداث الشوط الثاني
- تيمو بكيس يسجل أولي أهداف نوريتش سيتي في الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني، وتصبح النتيجة 4-1 لصالح ليفربول.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويحصد الريدز أول نقاط الموسم الحالي.