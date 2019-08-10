نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من البريميرليج

يفتتح ليفربول اليوم الدوري الإنجليزي البريميرليج بمباراته مع فريق نوريتش سيتي الصاعد الجديد للدوري، ويتمنى ليفربول إظهار بداية قوية للموسم الجديد على ملعبه الأنفيلد الذي يحظى عليه بنتائج طيبه، وقد غضب كلوب بسبب بداية ليفربول للبريميرليج بسبب لعبه مباراة في بداية الأسبوع الحالي.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

قد نجحت مجموعة قنوات beIN sports في الحصول على حقوق عرض البريميرليج على شاشتها الموسم الحالي، وتُنقل اليوم المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية بتعليق رؤوف خليف على أحداث المباراة في تمام السابعة في جرينتش والتاسعة في مصر.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

وقد أعرب الألماني كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بتطبيق تقنية الفار في الدوري الإنجليزي العام الحالي قائلاً بأنها ستجعل الكرة أكثر أمنا خاصة وأنه يُتابع التقنية منذ أكثر من عامين ولا شك أنها واجهت صعوبات في بداية عملها لكنها تطورت كثيراً، وعلى جانب آخر فإن هناك شكوك في البدء بماني منذ بداية اللقاء بسبب وصوله متأخراً من أجازته وكونه تدرب مع الفريق مرة واحدة لكن كلوب أشار أنه جاهز.

الدقيقة 4: عرضية من جانب أوريجي تصطدم بلاعب نوريتش وتدخل الشباك مُعلنة عن الهدف الأول في المباراة

الدقيقة 19: صلاح ينجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق والأول له في المباراة بعد تصويبة من الجهة اليُمنى.

الدقيقة 28: ثالث أهداق اللقاء يسدلها فان دايك والرابع يسجله أوريجي في الدقيقة 42

الدقيقة 64: تبمو بوكي يسجل الهدف الشرفي لنوريتش في المباراة الآن

نهاية المباراة بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد