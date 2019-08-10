ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش اليوم 4-1 افتتاح ماريات الدوري الانجليزي اهداف صلاح واوريغي ودايك

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم،سجل ليفربول أول ثلاث نقاط في مشواره نحو لقب الدوري الإنجليزي عندما فاز برباعية اهداف مقابل هدف على نوريتش سيتي في الجولة الأولى، في مباراة شهدت تألق نجوم الريدز وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، ضمن لقاءات الجولة الأولى.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش