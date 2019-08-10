ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش اليوم 4-1 افتتاح ماريات الدوري الانجليزي اهداف صلاح واوريغي ودايك

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم،سجل ليفربول أول ثلاث نقاط في مشواره نحو لقب الدوري الإنجليزي عندما فاز برباعية اهداف مقابل هدف على نوريتش سيتي في الجولة الأولى، في مباراة شهدت تألق نجوم الريدز وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، ضمن لقاءات الجولة الأولى.
ملخص مباراة ليفربول ونوريتش
- التشكيلة الرسمية لليفربول أمام نوريتش بدون ساديو ماني: أليسون حارس العرين، وأرنولد،جوميز، فان دايك، روبيرنسون بالدفاع، وفي الوسط فابيبينو، هيدرسون،فينالدوم،وفي الهجوم صلاح وفيرمينو،وأوريجي.
- محاولات خجولة من هجوم ليفربول مع الدقائق الأولى من مباراته ضد نوريتش سيتي اليوم، حيث حاول أوريغي وحاول صلاح لكن كرات الليفر لم ترقى لمستوى المأمول.
- الدقيقة الثامنة تشهد تسجيل ليفربول هدف بعد عرضية أوريغي التي ترتطم بالمدافع وتعرف طريقها لشباك نوريتش سيتي الأن.
- الدقيقة 19 محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لفريق ليفربول اليوم في مرمى نوريتش سيتي الآن، هدف رائع يضع ليفربول في موقف مريح متقدما بهدفين مقابل هدف.
- بعد هدف صلاح الثاني، حاول نوريتش أن يقلص الفارق ويسجل أولى اهدافه في المباراة، لكن كراته لم تمر على أليسون ودفاع ليفربول الذي كان يقظ طول دقائق الشوط الأول.
- الدقيقة 28 فرجيل فان دايك يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول على حساب نوريتش في مباراة مثيرة.
- بعد هدف ليفربول الثالث، يحاول فريق الريدز تسجيل الهدف الرابع، ولكنه يصطدم بتغيير أضطراري بخروج أليسون بيكر الحارس البرازيلي مصاباً.
- اوريغي يسجل الهدف الرابع في مرمى نوريتش في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.
- انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نوريتش بتفوق ليفربول باربعة أهداف مقابل لا شئ في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.
- بدأ الشوط الثاني بهجوم من نوريتش سيتي بهدف تقليص الفارق ولكن دفاع ليفربول ينهي جميع هجمات الكناري.
- نوريتش سيتي يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 27 من الشوط الثاني لتصبح النتيجة تقدم الليفر بأربعة أهداف مقابل هدف
- نزول ساديو ماني بدلاً من اوريغي في الدقائق الأخيرة من المباراة..