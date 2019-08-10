تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في مطلع الموسم الجديد من البريميرليج

يبدأ اليوم الجمعة في التاسع من أغسطس الموسم الجديد للبريميرليج بمواجهة قوية ومرتقبة من عشاق الكرة الإنجليزية وعشاق ليفربول في جميع أنحاء العالم؛ حيث يستهل ليفربول مشواره في الدوري بمواجهة فريق نوريتش سيتي الذي صعد للدوري هذا العام، وقد أشاد كلوب بالأداء الذي قدموه في الموسم المنقضي.

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

يحتفي الأنفيلد بالمباراة الأولى في البريميرليج إذ يستضيف اللقاء بين ليفربول ونوريتش سيتي في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة كما تعودنا على شبكة بي إن سبورت الرياضية وبالأخص القناة الثانية بتعليق رؤوف خليف.

نتيجة مباراة ليفربول

يُعد ملعب الأنفيلد هو الملعب المُحصن والدرع المنيع لفريق ليفربول إذ أنه لم يخسر عليه الموسم الماضي بالبريميرليج، لذا يسعى ليفربول على حسب تصريحات كلوب بأن يستمر في كونه الفريق المُنافس على اللقب ويتمنى بأن يجعل من ليفربول بالفريق الذي يخشى الجميع لقائه ليس بمجموعة اللاعبين المتواجدين لكن بالروح المتواجدة في الفريق.

الدقيقة 4: الريدز تتقدم بهدف أول بعدما قام أوريجي بإرسال عرضية تصطدم بالدفاع لتدخل المرمى

الدقيقة 19: صلاح يضع الكرة في المرمى ويُسجل الهدف الثاني بعد مراوغة وتفوق في منطقة جزاء الخصم.

الهدف الثالث يسجله فيرجل فان دايك في الدقيقة 28 من الشوط الأول

الهدف الرابع يسجله لاعب الفريق أوريجي برأسيه رائعة ونهاية الشوط برباعية نظيفة

الدقيقة 53: محمد صلاح وتصوية R2 ولكن بجوار القائم والهدف الخامس يضيع

الدقيقة 64: تبمو بوكي يسجل الهدف الشرفي لنوريتش في المباراة.

انتهت المباراة بفوز ليفربول على نوريتش سيتي بنتيجة 4-1.