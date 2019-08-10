بأربعة اهداف .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الدوري الانجليزي 4-1 تألق محمد صلاح

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي، حقق نادي ليفربول فوزاً عريضاً على نظيره نوريتش سيتي بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد للكناري، تقدم ليفربول بهدف عكسي في الدقيقة السابعة عن طريق مدافع نوريتش جرانت، قبل أن يضيف محمد صلاح في الدقيقة 19 الهدف الثاني للريدز، ثم فان دايك في الدقيقة 28، قبل أن يختتم أهداف الريدزفي الدقيقة 42،بعدها يهبط أداء الليفر في الشوط الثاني ويتمكن نوريتش من تقليص الفارق بهدف بوكي في الدقيقة 64 للكناري.
وشهدت تشكيلة ليفربول الرسمية أمام نوريتش سيتي اليوم على ملعب أنفليد غياب ساديو ماني، ووجود أوريغي بديلاً له في خط الهجوم، حيث يتواجد الثلاثي ا,ريغي وصلاح وفرمينهو في هجوم الأحمر، أليسون حارس العرين، وأرنولد،جوميز، فان دايك، روبيرنسون بالدفاع، وفي الوسط فابيبينو، هيدرسون،فينالدوم،وفي الهجوم صلاح وفيرمينو،وأوريجي.
ملخص نتيجة مباراة ليفربول اليوم
- بداية قوية من ليفربول على مرمى نوريتش في الدقائق الأولى للقاء، وكاد أوريغي يفتتح النتيجة الآن بهدف مبكر للريدز، لكن الكرة ضلت طريقها نحو المرمى.
- هدف عكسي لليفربول بعد عرضية أوريغي التي ارتطمت في مدافع نوريتش سيتي لتسجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثامنة للقاء ناو.
- الدقيقة 19 يسجل محمد صلاح الهدف الثاني الرائع لفريق ليفربول عل نوريتش سيتي، ليتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد على الضيوف الآن.
- الدقيقة 23 حاول نوريتش تسجيل هدف لتقليص الفارق لكن هجماته ضلت طريقها للمرمى.
- الدقيقة 28 فرجيل فان دايك يسجل الهدف الثالث لفريق ليفرول على نوريتش سيتي.
- نصف ساعة مرت على بداية المباراة وأعصار ليفربولي كبير على مرمى نوريتش وفوز بثلاثية نظيفة للفريق الأحمر على الكناري.
أليسون بيكر يغادر ملعب أنفليد بعد الإصابة، ويحل بديلا عنه الحارس أدريان.
- أوريغي يسجل الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 42.
- انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بتقدم ليفربول بأربعة اهداف مقابل لا شئ.
- الدقيقة 47 يضيع روبرتو فرمينهو الهدف الخامس لفريق ليفربول، بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في أقدام لاعب نوريتش.
- كرة محمد صلاح تمر بجوار القائم وتحرم ليفربول من الخماسية في الدقيقة 51.
- هدف تقليص الفارق للكناري نوريتش سيتي في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
- الدقيقة 78 تغيير بنزول ساديو ماني بديلاً من البلجيكي أوريجي.