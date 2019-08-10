بأربعة اهداف .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الدوري الانجليزي 4-1 تألق محمد صلاح

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي، حقق نادي ليفربول فوزاً عريضاً على نظيره نوريتش سيتي بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد للكناري، تقدم ليفربول بهدف عكسي في الدقيقة السابعة عن طريق مدافع نوريتش جرانت، قبل أن يضيف محمد صلاح في الدقيقة 19 الهدف الثاني للريدز، ثم فان دايك في الدقيقة 28، قبل أن يختتم أهداف الريدزفي الدقيقة 42،بعدها يهبط أداء الليفر في الشوط الثاني ويتمكن نوريتش من تقليص الفارق بهدف بوكي في الدقيقة 64 للكناري.

وشهدت تشكيلة ليفربول الرسمية أمام نوريتش سيتي اليوم على ملعب أنفليد غياب ساديو ماني، ووجود أوريغي بديلاً له في خط الهجوم، حيث يتواجد الثلاثي ا,ريغي وصلاح وفرمينهو في هجوم الأحمر، أليسون حارس العرين، وأرنولد،جوميز، فان دايك، روبيرنسون بالدفاع، وفي الوسط فابيبينو، هيدرسون،فينالدوم،وفي الهجوم صلاح وفيرمينو،وأوريجي.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول اليوم