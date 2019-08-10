الآن 4 – 1 ملخص مباراة ليفربول ونوريتش اليوم الجمعة 9-8-2019 افتتاحية الدوري الإنجليزي والريدز...

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش اليوم، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ضمن منافسات الجولة الأولى مساء الليلة وتحديداً التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى وصيف الموسم الماضي إلى تحقيق أداء مميز على ملعب الإنفليد بعد الخسارة التي لحقت بهم في المباراة الماضية مام مانشستر سيتي ضمن كأس الدرع الخيرية.

يسعى الليفر لتحقيق انتصارات ممتابعة ومتوالية تعمل على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وفي نفس التوقيت يسعى محمد صلاح إلى تقديم انطلاقة قوية من جديد، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم غياب صلاح عن قائمة الثلاثة المرشحين بالحصول على جوائز الأفضل في دوري الأبطل، ويسعى الريدز إلى تحقيق التقدم في الافتتاحية.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش اليوم

هدف محمد صلاح، وأعلن نادي نوريتش بضم إبراهيم أمادو لاعب الوسط نادي اشبيلية الإسباني إلى صفوفهم لمدة موسم وحيد، وقد أكد اللاعب أن سعيد للغاية في الانتقال إلى مباريات الدوري الإنجليزي وأنه سيواجه الهدف محمد صلاح.

ليفربول نوريتش 4 1

يسعى الفريق إلى حصد اللقب الغائب من 30 عامًا قبل أن يتم التوجه إلى إسطنبول ضمن بطولة كأس السوبر الأوربي منتصف الأسبوع المقبل، وفي نفس الوقت يسعى نوريتش إلى تخطي لعنة الغياب التي حلت عليه لمدة 3 مواسم كاملة، وذلك بتحقيق أهداف إيجابية.