صلاح يسجل: تعرف على أحداث مباراة ليفربول ونوريتش ونتيجة اللقاء في مباراة الافتتاح للبريميرليج

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش اليوم، يتطلع الجميع حول العالم اليوم لانطلاقة أولى مباريات الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز بحلته الجديدة بمباراة بطل أوروبا ليفربول ضد الصاعد حديثا نورويتش سيتي في لقاء يعتقد الكثير أنه سيكون افتتاحية رائعة لأبناء كلوب من حيث تقديم مستوى متميز وحصد أول 3 نقاط في الصراع الطويل لاحراز اللقب.
مباراة ليفربول ونوريتش
وتأتي مباراة ليفربول ضد نورويتش اليوم بعد لقاء السوبر في الدرع الخيرية والتي أقيم منذ عدة أيام على ملعب ويمبلي والذي فاز به السيتي على الريدز بركلات الترجيح في لقاء شهد انقاذ والكر الكبير لكرة المصري محمد صلاح في اللحظات الأخيرة والتي كانت ستنهي اللقاء باعلان فوز ليفربول بأولى ألقاب الموسم.
مباراة ليفربول اليوم
وقبل بداية اللقاء يعيش ليفربول حالة استثنائية حيث تم الاعلان عن الأسماؤ المرشحة للأفضل وشهد تواجد العديد من لاعبي ليفربول مثل أليسون بيكر الحارس البرازيلي الممتاز والمدافع فيرجل فان دايك بجانب أرنولد الظهير لأيمن وتواجد هندرسون لخط الوسط مع منافسة ماني على أفضل مهاجم لميسي ورنالدو.
ليفربول ونوريتش نتيجة اللقاء
وأكد يورجن كلوب أنه يشعر بحالة من التفاؤل حيال تواجد تقنية الفيديو المساعد اليوم لأول مرة في مباريات البريميرليج وتمنى أن تكون منصفة ووصفها بالأمر الرائع، لأنه أصبح سريعا في اتخاذ القرارات وتم تسوية الأمور عن بدايته الصعبة
تشكيل ليفربول الرسمي اليوم شهد عدم تواجد ساديو ماني أساسيا بعد عودته منذ بضعة أيام فقط : أليسون بيكر، روبرتسون، فان ديك، جوميز، أرنولد، فاينالدوم، فابينيو، هندرسون، محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.
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- بداية المباراة
- الدقيقة 6: عرضية أرضية من أوريجي ترتطم بقدم المدافع وتسكن الشباك والهدف الأول للريدز بهدف عكسي
- الدقيقة 19: هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي محمد صلاح يفتتح شريطة أهدافه في الدوري والثاني للريدز
- الدقيقة 28: رأسية فيرجل فان دايك يعلن عن الهدف الثالث في المباراة لصالح الريدز
- الدقيقة 42: عرضية يقابلها أوريجي برأسية تسكن في شباك نوريتش والهدف الرابع قبل نهاية أحداث الشوط الأول
- نهاية أحداث الشوط الأول ليفربول 4-0
- تأجل بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة تقنية في طاقم التحكيم والآن بداية أحداث الشوط الثاني
- الدقيقة 63: بوكي يسجل الهدف الأول لنوريتش وجماهير النادس سعيدة بالهدف الأول لفريقها
- نهاية اللقاء بفوز ليفربول برباعية مقابل هدف واحد