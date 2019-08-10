مهرجان أهداف بمشاركة صلاح: نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في افتتاحية الدوري الانجليزي

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول في لقاء شهد مهرجان أهداف وهدف لصلاح، يترقب جماهير الريدز الليلة الانطلاقة المرتقبة للفريق في أولى جولات البريميرليج للموسم الكروي 2019-2020 في المباراة التي تجمع بين فريقهم وبين نوريتش في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في لقاء يشهد لأول مرة تطبيق تقنية ال VAR الفيديو المساعد للحكم في الدوري الانجليزي.

مباراة ليفربول ونوريتش

وأكد كلوب المدير الفني للريدز جاهزية نجم أسود التيرانجا السنغالي ساديو ماني للمشاركة في مباراة ليفربول ونوريتش اليوم بالرغم من عودته المتأخرة وعدم دخوله في تدريبات الفريق سوى يوم الأربعاء، ولكن عودته لا تضمن المشاركة أساسية فمن المحتمل أن يكون احتياطيا حيث شارك اوريجي كجناح في اللقاء السابق أمام السيتي.

ليفربول ونورويتش

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عن هدف فريقه في هذا الموسم وهو أن يظل الفريق الذي يخشاه الجميع ويفضلون عدم مواجهته، وعلى جانب آخر فان الكثير انتقد عدم انفاق ليفربول في هذا الميركاتو الصيفي والاعتماد على الأسماء التي شاركت الموسم السابق فهل ينجح الريدز في خطتهم للموسم.

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نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش

ووصف كلوب فريق نوريتش سيتي بشبيه ليفربول في أمر واحد وهو احتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب، فالجميع يترقب ضربة البداية للدوري الأنجح على مستوى العالم اليوم وعودة الحماسة والمشاهدة والترقب للعبة الفانتازي المرتبطة به.

يذكر أن ليفربول كان قوب قوسين أو أدني من تحقيق لقب البريميرليج العام الماضي حتى آخر جولة ظل الصراع محتدما بينه وبين مان سيتي حتى حسمها جوارديولا أمام برايتون واكتفى الريدز بالمركز الثاني بعد تحقيق 97 نقطة

لاعبو الفريقين ينتهون من عملية الاحماء وسط تشجيع الجماهير التي بدات في الدخول لمقاعدها، دقائق على بداية أحداث الشوط الأول من اللقاء