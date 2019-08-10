ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي 4-1 في الدوري الانجليزي وصلاح يفتتح اهدافه

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز، مباراة ليفربول اليوم الجمعة تلعب في افتتاح مباريات البريمرليج وذلك على ملعب الأنفيلد معقل بطل دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع مشاركة النجم المصري محمد صلاح من بداية المباراة، ويحاول صلاح الحصول على لقب الهداف للعام الثالث على التوالي.

المباراة سوف تكون في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية؟، العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وتعرض المباراة بشكل حصري على قماة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، وسيكون أبناء المدرب يورجن كلوب مطالبين بالفوز خلال تلك المواجهة وتحقيق بداية جيده في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد خسر سباق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الجولة الأخيرة الموسم الماضي بفارق نقطة رغم حصوله على عدد تاريخي من النقاط لم يتحصل عليه حتى في حال فوزه باللقب، ويحاول الفريق الانجليزي العملاق الفوز باللقب الغائب عن خزائنه لمدة 30 عاماً، لكن ستكون هناك منافسة قوية من نادي مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش

لاعبي ليفربول سيحق لهم ملامسة شعار الفريق قبل الدخول إلي الملعب وذلك لأول مرة منذ سنوات بعد الفوز بلقب دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وهذا كان تعهد من كلوب للاعبين.

تشكيل ليفربول الرسمي الآن، أليسون – روبرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد – هنردسون – فينالدوم – فابينيو – أوريجي – فيرمينو – صلاح.