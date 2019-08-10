ملخص مباراة ليفربول ونوريتش اليوم 9-8-2019 في الدوري الإنجليزي

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يلعب الفريقين على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي مباشر اليوم الجمعة الموافق 9-8-2019 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في الشوط الأول والثاني في البريميرليج.

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ملخص مباراة ليفربول ونوريتش

انطلقت مباراة ليفربول ونوريتش اليوم 9 أغسطس 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة ليفربول اليوم في الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات المتحدة.

ليفربول نوريتش (4)

جرانت هانلي دق 7 – هدف في مرماه

محمد صلاح دق 19

فان دايك دق 28

ديقوك اوريجي دق 42 (1)

تيمو بوكي

بدأت المباراة الآن وسط أجواء حماسية شديدة من الجماهير في مدرجات ملعب اللقاء، ومرت أول 5 دقائق حتى الآن ولم يتم تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، وفي الدقيقة السابعة من زمن المباراة يتقدم الريدز عن طريق النيران الصديقة حيث سجل اللاعب جرانت هانري هدف في مرماه ليمنح ليفربول هف التقدم في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ19 يسجل النجم المصري “محمد صلاح” هدف ليفربول الثاني عن طريق تسديده على يمين حارس مرمى نوريتش سيتي لتصبح نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الآن 2-0 لصالح الريدز.