نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة 9-8-2019 في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز ووسط جماهيره، وستكون مباراة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق رؤوف خليف

وسيحاول نادي ليفربول المحافظة على نقاطه خلال الموسم الحالي بعدما خسر لقب الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي، والذي نجح في تحقيق لقب البطولة الموسم الماضي، كما خسر نادي ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية أمام السيتي بركلات الترجيح.

من المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول أمام نورويتش اليوم تواجد كلا من: أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون – ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي