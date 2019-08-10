نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة 9-8-2019 في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز ووسط جماهيره، وستكون مباراة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق رؤوف خليف
وسيحاول نادي ليفربول المحافظة على نقاطه خلال الموسم الحالي بعدما خسر لقب الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي، والذي نجح في تحقيق لقب البطولة الموسم الماضي، كما خسر نادي ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية أمام السيتي بركلات الترجيح.
من المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول أمام نورويتش اليوم تواجد كلا من: أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون – ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.
نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي
- نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية المباراة.
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة ليفربول في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي.
- الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول بالخطأ، وتصبح نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي الآن هي 1-0 للريدز.
- محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 19، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح ليفربول.
- فان دايك يسجل ثالث أهداف المباراة في الدقيقة 28، والريدزيقترب من نتيجة تاريخية.
- سيطرة كبيرة للريدز على مجريات اللقاء حتى الآن بعد مرور 35 دقيقة من المباراة.
- أريجي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 42.
- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بأربعة أهداف دون رد.
- بداية الشوط الثاني من المباراة.
- محاولات من ليفربول لتسجيل الهدف الخامس في اللقاء.
- نوريتش سيتي يقلص الفارق في الدقيقة 64 عن طريق تيمو بوكي، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوريتش سيتي 4-1 للريدز.
- الدقيقة 83: مازالت نتيجة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي الآن هي تقدم ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
- نهاية اللقاء بفوز ليفربول 4-1.