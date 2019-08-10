نتيجة مباراة ليفربول اليوم .. ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في إفتتاح الدوري

نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، انتهت مباراة كرة القدم بين ليفربول ضد نورويتش سيتي بفوز الريدز 4-1 في مباراة قوية من الناحية الفنية، في إفتتاح الدوري الإنجليزي، وبذلك أصبح الليفر على قمة الدوري الإنجليزي في بداية نارية.

مباراة اليوم على قناة بي إن سبورت إتش دي 2، الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي، على ملعب الأنفيلد، تحكيم مليكل أوليفير، ليفربول ونورويتش سيتي بتعليق رؤوف خليف، مباراة الذهاب اليوم، ليفربول يطمح في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

نتيجة ليفربول ونورويتش سيتي

نادي ليفربول خسر بطولة الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي مان سيتي، بعد أن تخطى الناديان حاجز التسعون نقطة، مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

نادي ليفربول حصل على 18 بطولة دوري ممتاز، وهو صاحب المركز الثاني في الأندية الإنجليزية من حيث عدد الفوز ببطولات الدوري بعد نادي المان يوناتيد، ويعد اللاعب سواريز هو أول هداف لنادي ليفربول منذ بداية الألفية الثالثة، حيث حصل سواريز لاعب ليفربول السابق على لقب الهداف برصيد 31 هدف في عام 2013-2014، ومن ثم جاء الفرعون المصري محمد صلاح ليفوز بلقب الهداف في عام 2017-2018 برصيد 32 هدف، ثم محمد صلاح وساديو ماني بالتساوي على لقب الهداف في عام 2018-2019 برصيد أهداف 22 هدف.

ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

استحواذ لنادي ليفربول في أول أربعة دقائق، والمباراة هادئة

ق7 الهدف الأول لصالح ليفربول عن طريق النيران الصديقة

ق 20 الهدف الثاني لمحمد صلاح على يمين الحارس النتيجة ثنائية الآن لصالح ليفربول

الهدف الثالث فاد دايك ق 28

فيرمينيو يصوب قذيفة ق 32 يصدها الحارس

ق 37 إصابة بيكر والتغيير الغير متوقع، أليسون بيكر إصابة مفاجأة

Advertisements

ق 41 أوريجي يسجل الرابع

نهاية الشوط الأول 4-0 لصالح الليفر

ق 48 هجمة نارية لليفر فيرمينيو يهدر الهدف الخامس

ق 54 صلاح يهدر الخامس تسديدة نارية

الشوط الثاني من مباراة ليفربول اليوم ضد نورويتش سيتي، التفوق لصالح الليفر برباعية نارية، بداية تاريخية لصالح أصحاب الأرض، وبداية قوية في الدوري حتى الآن، محمد صلاح يسجل ويصنع، ونرصد معكم الأخبار الرياضية الهامة حول مباراة اليوم

ق 65 الهدف الأول للضيوف والنتيجة 4-1

ق 75 ماني ينزل مكان أوريجي

ميلنر ينزل مكان فيرمينيو

نهاية المباراة 4-1 لصالح ليفربول