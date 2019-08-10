صلاح يسجل: ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش في افتتاح مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، المباراة تلعب اليوم الجمعة الموافق 9-8-2019، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي ان سبورت بتعليق رؤوف خليف، المواجهة تلك هامة للفريقين خاصة الفريق المستضيف الذي سيحاول تكرار محاولته العام الماضي والفوز بالدوري الانجليزي الممتاز.

في تلك المباراة قد لا يشارك النجم السنغالي ساديو ماني من بداية المباراة بسبب عودته متاخراً لفريقه بعد المشاركة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد يشارك اوريجي بدلاً منه في تلك المواجهة، بينما سيكون محمد صلاح وفيرمينهو حاضرين منذ بداية المواجهة من أجل حسمها لنوريتش، وقد يشارك تشامبرلين لبعض من الدقائق في المباراة.

نوريتش سيتي سيحاول من خلال تلك المواجهة أن يخرج بنقطة من الانفيلد ستكون ضربة كبيرة لصفوف الفريق الانجليزي في المنافسه على لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، في المقابل سيحاول أصحاب الأرض حسم الامور مبكراً، حتي لا تكون هناك أى مفاجأت، وسيعتمد ليفربول على كلاً من صلاح وفيرمينهو لحسم المواجهة مبكراً.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

ليفربول بطل دوري ابطال اوروبا سيسعي للخلاص من مباراة اليوم بالثلاث نقاط من اجل التركيز في المواجهة الهامة في منتصف الاسبوع الحالي امام تشيلسي في السوبر الاوروبي في موقعة ستكون هامة لليفربول للظفر بلقب قاري اخر هذا الموسم قبل المشاركة في كاس العالم للاندية في نهاية العام.

يغيب عن التشكيل الأساسي، النجم السنغالي ساديو ماني،ويقود هجوم ليفربول كلاً من صلاح واوريجي وفيرمينهو، وفان دايك وماتيب في الدفاع.