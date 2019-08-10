ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي اليوم في إفتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز

نتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة ليفربول اليوم، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، الأخبار العامة نتابعها عن قرب، حول ملخص ونتيجة مباراة نادي ليفربول ضد نورويتش سيتي، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1 على ملعب الأنفيلد اليوم، تابع الملخص في آخر المقال

مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان، وتمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة ليفربول ونوريتش سيتي

الأسبوع الأول من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأنفيلد، مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، التعليق رؤوف خليف، مباراة الذهاب اليوم بتحكيم مايكل أوليفير، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 2، ويدخل نادي ليفربول البطولة وعينه على التتويج، لتعويض فقدان اللقب الموسم الماضي، وحتى يفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 1990.

نادي ليفربول يمتلك سجل حافل من بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو صاحب المركز الثاني من حيث عدد التتويج بالبطولات، حيث فاز بالبطولة 18 مرة من قبل، آخرها عام 1990، وصاحب المركز الأول من حيث عدد الفوز بالبطولات هو نادي مان يونايتد الذي فاز بعشرون نسخة من الدوري، ونادي ليفربول حصل على وصافة الدوري 12 مرة آخرها العام الماضي، حيث حصل على وصافة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط مع نادي مانشستر سيتي.

ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

البداية النارية للمباراة، ليفربول يحاول بداية هجمة في أول دقيقتين

الهدف الاول ليفربول عن طريق النيران الصديقة الدقيقة 7 .. ليفربول 1-0

ق 10 التقدم لصالح الليفر والإستحواذ لأصحاب الأرض

ق15 روبرتسون وتسديدة قوية أعلى العارضة بقليل

الهدف الثاني محمد صلاح الدقيقة 20

الهدف الثالث فان دايك الدقيقة 28 من رفعة محمد صلاح من ركنية

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ق 37 اصابة بيكر والتغيير الغير متوقع

أوريجي يسجل الرابع ق 41

الشوط الأول ينتهي 4-0

ق 49 التفوق للأحمر، فيرمينيو يهدر الخامس

ليفربول وحفلة أهداف اليوم ضد نورويتش سيتي، حيث سجل الليفر رباعية حتى الدقيقة 55، وبداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح سجل وصنع هدف، وبداية قوية لأصحاب الأرض وأصحاب المركز الثاني في دوري الموسم الماضي نادي ليفربول.

ق 65 الضيوف تسجل الهدف الأول

ق 75 ماني بالتغيير مكان أوريجي الآن

ميلنر ينزل مكان فيرمينيو

نهاية المباراة 4-1 لصالح ليفربول