ملف الجمعة.. صلاح يسجل في افتتاح بريميرليج.. وتطور في صفقة انتقال ماهر لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019.

مران الزمالك.. مشاركة حامد وعلاء.. وتدريبات بالكرة لعبد الشافي وجابر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال بدوري أبطال أفريقيا.

بصناعة مدبولي.. الإسماعيلي يفوز وديًا على نظيره النجوم السعودي

فاز فريق الإسماعيلي وديًا على نظيره النجوم السعودي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعبه.

بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لضرب نوريتش برباعية في افتتاح بريميرليج

حقق ليفربول بداية مثالية في مسابقة بريميرليج بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

تطور جديد في صفقة انتقال ناصر ماهر لسموحة

علم الخليج 365 أن صفقة انتقال لاعب الفريق بالنادي الأهلي ناصر ماهر إلى نادي سموحة متوقفة بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

مران الأهلي.. لاسارتي يجتمع بمعاونيه.. وسليمان يواصل التأهيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة "اطلع بره" بطل جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا.

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الزمالك يمنح جنش عقد 5 مواسم ويرفع راتبه لمرتبة الفئة الأولى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك منح اللاعب محمود جنش عقداً جديداً يمتد لخمسة مواسم مقبلة بداية من الصيف الجاري وحتى 2024 مكافأة للاعب على ما قدمه في الموسم الماضي.

هازارد يرث قميص كريستيانو رونالدو

انضم البلجيكي ايدين هازارد لأساطير نادي ريال مدريد، بعدما اعلن النادي الإسباني عن منح اللاعب الجديد رقم 7.

أبرزها إيقاف اللاعب طوال البطولة.. "كاف" يُجري تعديلات على لائحة بطولاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء عدد من التعديلات على لائحة مسابقات الكاف تخص إيقاف اللاعبين بالإضافة إلى إقامة المباريات خارج العواصم.

الانتاج الحربي لمصراوي: مؤمن زكريا رحب للعودة لنا ولكن

أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رحب بالعودة للنادي مرة اخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن في حالة رغبة الأهلي في إعارته.

تعرف على رقم قميص تريزيجيه الجديد مع أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن قائمة الفريق النهائية لموسم 2019/2020، وكشف عن أرقام قمصان لاعبيه، والتي شهدت تغيير رقم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، بعد ارتدائه رقم "25" خلال مواجهات المرحلة التحضيرية.

ميسي يفوز بجائزة هدف الموسم من الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فوز هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بمرمى ليفربول، بجائزة هدف الموسم.