تقرير.. صلاح يحقق 4 أرقام مع ليفربول في انطلاق بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح أن يحقق انطلاقة رائعة في بداية الدوري الإنجليزي بعد الفوز الذي حققه الريدز أمام نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

صلاح استطاع أن يسجل ويصنع أمام الفريق "الكناري" الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي، ليحقق نجم ليفربول أربعة أرقام سوف نستعرضها في السطور التالية:

- سلسلة مستمرة

منذ أن انتقل صلاح إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، والنجم المصري ينجح في التسجيل خلال الجولة الأولى من منافسات بريميرليج.

موسم (2017 - 2018) والذي يُعد الأول للنجم المصري استطاع أن يسجل ويصنع في شباك واتفورد في لقاء انتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي (3-3).

وفي الموسم الماضي وتحديدًا (2018 - 2019) عاد صلاح ليكرر هذا السيناريو للعام الثاني على التوالي بالتسجيل أمام ويست هام في لقاء حسمه الريدز على ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل.

وعاد نجم ليفربول وهداف بريميرليج في آخر موسمين ليكرر هذا السيناريو للعام الثالث على التوالي بالتسجيل أمام نورويتش سيتي.

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- فريق جديد

صلاح استطاع في مباراة الجمعة أن يزور شباك فريق جديد خلال منافسات الدوري الإنجليزي حيث تشير الأرقام إلى أن "مو" سجل في 21 منافس حتى الآن.

صلاح عجز عن التسجيل أمام فريقين في منافسات الدوري الإنجليزي وتحديدًا أمام مانشستر يونايتد بعدما واجهه في أربع مناسبات بجانب سوانزي سيتي في مباراتين.

- منافسة نيمار

منذ انطلاق موسم (2017 - 2018) ومحمد صلاح يقدم مستويات جيدة على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف حيث يُعد البرازيلي نيمار دا سيلفا الأعلى صناعة للأهداف منذ انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بواقع 13 تمريرة حاسمة، في المقابل يأتي النجم المصري في الوصافة بواقع 12 تمريرة حاسمة في مختلف الدوريات الخمسة الكبرى.

- 55 هدف

منذ رحيل صلاح عن "ذئاب" روما وانتقاله لصفوف ليفربول، والنجم المصري يحقق أرقامًا جيدة بقميص الريدز وتحديدًا في مسابقة الدوري الإنجليزي.

صلاح وصل حتى الآن إلى الهدف 55 مع ليفربول وتحديدًا في مسابقة الدوري فقط حيث سجل في موسمه الأول (32 هدفًا) و(22 هدفًا) في الموسم الثاني بجانب الهدف الذي أحرزه في المباراة الأولى بالدوري أمام نورويتش.