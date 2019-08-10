كيف تناولت صحف إنجلترا تألق صلاح أمام نورويتش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن افتتاح منافسات بريميرليج.

لقاء ليفربول الافتتاحي شهد ظهور محمد صلاح بمستوى لافت بعدما سجل وصنع في فوز الريدز العريض أمام الصاعد حديثًا فريق نورويتش سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن تألق صلاح أمام الفريق "الكناري":

- صلاح يبدأ العمل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محمد صلاح نجم ليفربول بدأ العمل مبكرًا مع ليفربول نحو السباق على هداف بريميرليج بعدما سجل وصنع في رباعية الريدز على نورويتش سيتي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح لم يكتف بالتسجيل فقط بل صنع أيضًا الهدف الثالث لفريقه لصالح فيرجيل فان دايك.

- ملك مصر يسجل في رباعية للريدز

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح بدأ مع فريقه ليفربول بطريقة مثالية بتسجيله وصناعته أمام الصاعد حديثًا فريق نورويتش سيتي.

ووصفت الصحيفة صلاح بـ"ملك مصر" بعدما عزز النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 20 وصناعته لهدف في الدقيقة 28.

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- صلاح يقود ليفربول لضرب نورويتش

تناولت صحيفة "ذا صن" البريطانية الظهور الأول لليفربول خلال الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي حيث استطاع النجم المصري أن يظهر بمستوى مميز بعدما سجل وصنع.

وقالت الصحيفة إن ليفربول نجح في ضرب نورويتش أربع مرات خلال 41 دقيقة فقط.

- صلاح يواصل أهدافه

قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن صلاح واصل أهدافه مع ليفربول في الجولة الأولى من منافسات بريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

وأضافت الصحيفة أن صلاح انتظر فقط 19 دقيقة للتسجيل في شباك نورويتش كما صنع هدفًا للمدافع فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.

- صلاح يلعب دور سواريز

أوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول أن محمد صلاح استطاع أن يلعب دور لويس سواريز مهاجم الفريق السابق ولاعب برشلونة الحالي في تهديد الخصم فريق نورويتش.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سار على خطى سواريز خاصة أن الأخير استطاع أن يسجل في أكثر من مناسبة في شباك الفريق "الكناري" وهذا ما حققه "مو" بعدما سجل وصنع في مباراته الأولى أمام الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج.