بالفيديو.. هدف و"أسيست" في ملخص لمسات صلاح أمام نوريتش سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ساهم محمد صلاح، لاعب ليفربول، في فوز فريقه على نوريتيش سيتي، بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.
صلاح خلال المباراة سجل هدفا وصنع هدف اخر لفان دايك، وكاد أن يسجل هدف ثاني، ونرصد كل هذا في ملخص لمساته أمام نوريتش سيتي.
في الدقيقة 19 ، سجل صلاح هدفه الأول بالموسم الحالي، بعد تمريرة من فيرمينو وضعته في مواجهة الحارس ليسدد محمد صلاح الكرة أرضية بيسراه إلى الشباك معلناً عن هدف ثاني لفريقه.
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في الدقيقة 28 ، أرسل صلاح كرة عرضية من ضربة ركنيةحولها الهولندي فيرجيل فان دايك برأسية قوية مرت إلى الشباك لتعلن عن هدف ثالث لصاحب الأرض الذي يفترس خصمه بلا هوادة.
لمشاهدة هدف فان دايك من صناعة صلاح اضغط هنا
وكاد صلاح أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 54 بعد انطلاقة رائعة في دفاعات نورويتش اختتمها بتسديدة قوية بيسراه مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل.
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ومرر صلاح الكرة إلى فيرمينو في الدقيقة 70 على حافة منطقة الجزاء ليسدد المهاجم البرازيلي كرة قوية ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية.
لمشاهدة تمريرة صلاح لفيرمينو اضغط هنا
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