أرنولد : نطمح أن نكون الأفضل هذا الموسم ولا نفكر فيما حدث بالماضي

قال الكسندر أرنولد مدافع ليفربول الإنجليزي، إن فريقه لا يفكر فيما حدث الموسم الماضي بالبريميرليج، ولكن لاعبو الريدز لديهم طموح أن يكونوا الأفضل هذا العام.
وأوضج أرنولد في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي، " لا ينبغي أن نفكر فيما حدث الموسم الماضي، فيجب عليناأن نضع تركيزنا في الموسم الجديد".
وتابع " لقد قدمنا الموسم الماضي أداءًا رائعًا، وصنعنا أشياءً مميزة لكن لم نربح البريميرليج".
وأضاف " لكن لدينا طموح هذا العام أن نكون الأفضل ونحقق ما لم نحققه الموسم الماضي، لذاينبغي علينا أن نستغل كافة الفرص المتاحة لنا".
وقدم ليفربول الموسم الماضي أداءًا رائعًا حيث حقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة امام مانشستر سيتي.
جدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزًا كبيرًا بتغلبه على نظيره نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد في افتتاح البريميرليج.
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