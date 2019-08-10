محمد صلاح يصل للهدف رقم 55 بالدوري الإنجليزي

استطاع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي أن يسجل أول أهدافه في الموسم الجديد2019/2020 بعد إحرازه هدفًا أمام نوريتش سيتي ليحقق العديد من الأرقام المميزة مع ليفربول.

واستطاع أن يصل بأهدافه في

الدوري الانجليزي إلي 55هدفًا منذ انضمامه من روما الايطالي صيف 2017، حيث استطاع أن يسجل مع ليفربول خلال الموسم الماضي 2018/2019 عدد 22هدفا في الدوري الانجليزي، والموسم قبل الماضي 2017/2018أن يسجل 32هدفا ليحقق هداف الدوري الانجليزي.

كما استطاع ان يسجل حتي الآن ضد 21 من الأندية الـ 23 التي واجهها في البريميرليج لليفربول محمد صلاح يحقق رقما مميزا أمام نوريتش سيتي.

شاهد هدف محمد صلاح