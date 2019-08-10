واصل فريق كرة اليد بنادي المنيا ، اليوم الجمعة ، تدريباته المستمرة ، وذلك استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز هذا الموسم ، وتحقيق نتائج قوية.
وقال هيثم حمدي ، المدير الفني للمنيا ، أن الفريق خاض اليوم الجمعة، تدريبات شاقة على الرمال، حيث تُعدتلك التدريبات من أهم الخطوات اللازمة ، لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، ضمن خطة الجهاز الفني لتكثيف الأحمال ، وتقديم موسم قوي نحقق من خلاله هدف الصعود.
وأضاف حمدي ، عبر المركز الإعلامي ،أن الفريق قد نقل تدريباته للصالة المغطاة منذ منتصف الأسبوع المنقضي، وتشهد التدريبات التزاما كبيرا من قبل اللاعبين ، سواء الجدد أو العناصر المستمرة مع الفريق من العام الماضي.
كما أوضح المدير الفني ، أن الفريق حصل على أجازة لقضاء العيد تبدأ غدا السبت ، وتستمر حتى الثلاثاء، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق يد المنيا يخوض تدريبات شاقة على الرمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.