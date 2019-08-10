فريق يد المنيا يخوض تدريبات شاقة على الرمال

واصل فريق كرة اليد بنادي المنيا ، اليوم الجمعة ، تدريباته المستمرة ، وذلك استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز هذا الموسم ، وتحقيق نتائج قوية.

وقال هيثم حمدي ، المدير الفني للمنيا ، أن الفريق خاض اليوم الجمعة، تدريبات شاقة على الرمال، حيث تُعد

تلك التدريبات من أهم الخطوات اللازمة ، لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، ضمن خطة الجهاز الفني لتكثيف الأحمال ، وتقديم موسم قوي نحقق من خلاله هدف الصعود.

وأضاف حمدي ، عبر المركز الإعلامي ،

أن الفريق قد نقل تدريباته للصالة المغطاة منذ منتصف الأسبوع المنقضي، وتشهد التدريبات التزاما كبيرا من قبل اللاعبين ، سواء الجدد أو العناصر المستمرة مع الفريق من العام الماضي.

كما أوضح المدير الفني ، أن الفريق حصل على أجازة لقضاء العيد تبدأ غدا السبت ، وتستمر حتى الثلاثاء، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

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