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ليفربول يفتتح الموسم الجديد برباعية أمام نوريتش سيتي

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اكتسح فريق نظيره نوريتش سيتي الانجليزي برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من .
جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية من أوريجي لترتطم الكرة بقدم هانلي مدافع نوريتش سيتي، ثم عزز محمد

صلاح في الدقيقة 19 بهدف ثان من تسديدة أرضية، وفي الدقيقة 29 استطاع فيرجيل فان ديك أن يسجل عن طريق ركنية لمصلحة ليفربول لعبها محمد صلاح الذي سدد رأسية قوية سكنت مرمي نوريتش سيتي،و في الدقيقة 42 اختتم ديفوك أوريجي أهداف الشوط عن طريق تمريرة من أليسكاندر أرنولد، بينما سجل بوكي هدف نوريتش سيتي الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .
وبهذه النتيجه يحصد ليفربول  أول ثلاثة نقاط في مشواره نحو تحقيق لقب الدوري الغائب عن النادي منذ موسم 89/90 بينما يتذيل نوريتش سيتي الجدول.

شاهد اهداف المباراة 

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