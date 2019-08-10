ليفربول يفتتح الموسم الجديد برباعية أمام نوريتش سيتي

اكتسح فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي الانجليزي برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية من أوريجي لترتطم الكرة بقدم هانلي مدافع نوريتش سيتي، ثم عزز محمد
وبهذه النتيجه يحصد ليفربول أول ثلاثة نقاط في مشواره نحو تحقيق لقب الدوري الغائب عن النادي منذ موسم 89/90 بينما يتذيل نوريتش سيتي الجدول.
شاهد اهداف المباراة
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