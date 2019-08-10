محمد الطويلة يعترض على طريقة تعديل مجموعات دوري المظاليم

اعترض محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وعضو لجنة إعادة تشكيل القسم الثاني، على طريقة تعديل مجموعات المظاليم.

واقترح الطويلة إقامة دوري من دور واحد يضم الفرق

الهابطة من القسم الثاني والصاعدة من القسم الثالث، ليتم تصعيد أول 12 فريقا منه للقسم الثاني موزعين على الثلاث مجموعات في المظاليم، والتي تضم كلا منها 12 فريقا، ليصبح المجموع 3 مجموعات تضم كلا منها 16 فريقا.

ويرى الطويلة أن الطريقة التي حددتها لجنة إعادة تشكيل دوري المظاليم حيث أكد أنها يشوبها مجاملات.