منتخب الطائرة يخسر أمام بلغاريا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة رجال أمام نظيره البلغاري بنتيجة 3/1، في أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. و جاءت نتيجة الأشواط كالآتى "١١/٢٥ - ٣١/٣٣ - ٢٥/١٩ - ١٩/٢٥" ويواجه منتخبنا غدا السبت نظيره البرازيلي في المباراة الثانية، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للأولمبياد. الثانية، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للأولمبياد. ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى والتي تضم مجموعة كلا من البرازيل و بورتريكو إلى جانب بلغاريا البلد المضيف.

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